С 1 июля при расчете пенсии в Ростовской области учтут «украинский стаж»

Так, с 1 июля отделение СФР по Ростовской области будет учитывать стаж работы граждан РФ на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 января 1991 года по декабрь 2022 года. Нововведения затронут тех, кому ранее из-за нехватки необходимого размера пенсионных коэффициентов (ИПК) и стажа в назначении страховой пенсии было отказано, а также граждан, размер пенсии которых был назначен без учета ИПК за эти годы.
«За перерасчетом пенсии могут обратиться граждане России, у которых имеются периоды работы в указанных территориях, за исключением граждан постоянно проживающих в новых российских регионах на момент принятия их в состав РФ или проживающих в Донецкой и Луганской республиках с 2014 по 2022 годы, в Запорожской и Херсонской областях — с февраля по сентябрь 2022 года, а также на территории Республики Крым и г. Севастополь по состоянию на март 2014 года», — рассказала управляющий Отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
При назначении и перерасчете страховых пенсий гражданам РФ учтут периоды работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, а также работы в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
Согласно изменениям Федерального закона от 13.12.2024 ФЗ № 455-ФЗ величина индивидуального пенсионного коэффициента за полный календарный год будет учитываться в размере 1. За перерасчетом или назначением пенсии гражданам необходимо будет обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Ростовской области.
Подтвердить периоды работы можно документами, выданными работодателями, архивными учреждениями или содержащимися в выплатном деле, а также решением межведомственной комиссии.
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