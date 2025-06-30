С 1 июля при расчете пенсии в Ростовской области учтут «украинский стаж»

«За перерасчетом пенсии могут обратиться граждане России, у которых имеются периоды работы в указанных территориях, за исключением граждан постоянно проживающих в новых российских регионах на момент принятия их в состав РФ или проживающих в Донецкой и Луганской республиках с 2014 по 2022 годы, в Запорожской и Херсонской областях — с февраля по сентябрь 2022 года, а также на территории Республики Крым и г. Севастополь по состоянию на март 2014 года», — рассказала управляющий Отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.