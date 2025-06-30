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ФАС выявила картель в нацпроекте «Безопасные качественные дороги»

ФАС подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту дорог в Волгограде.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Волгограде на сумму 1,7 миллиарда рублей при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС выявила картель при реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”… Признаки незаконного соглашения выявлены на торгах по ремонту автомобильных дорог в городе Волгограде», — говорится в сообщении.

Ведомство подозревает в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен при участии в торгах на общую сумму 1 685 861 563 рубля компании ООО «Дом-Строй», ООО «Дорстрой-34» и ООО «Астрол-ДСК».

В случае установления вины участникам сговора грозят административные штрафы по части 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях.

КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц — от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.