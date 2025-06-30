ФАС выявила картель в нацпроекте «Безопасные качественные дороги»

КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц — от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.