ФАС выявила картель в нацпроекте «Безопасные качественные дороги»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Волгограде на сумму 1,7 миллиарда рублей при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба ведомства.
«ФАС выявила картель при реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”… Признаки незаконного соглашения выявлены на торгах по ремонту автомобильных дорог в городе Волгограде», — говорится в сообщении.
Ведомство подозревает в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен при участии в торгах на общую сумму 1 685 861 563 рубля компании ООО «Дом-Строй», ООО «Дорстрой-34» и ООО «Астрол-ДСК».
В случае установления вины участникам сговора грозят административные штрафы по части 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях.
КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц — от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.