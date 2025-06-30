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Ректор Обабков: Рост стипендии в УрФУ в ближайшее время не планируется

В ближайшее время студентам Уральского федерального университета не стоит ожидать повышения размера стипендий. Об этом заявил новый ректор вуза Илья Обабков. По его словам, в университете уже появились стипендии от компаний-партнеров, а увеличение суммы сильно ударит по федеральному бюджету.

«Стипендии есть — это уже хорошо. Мне кажется, что большое количество именных, специальных стипендий задачу решают. Они гораздо выше прожиточного минимума. У нас есть стипендии от институтов, появились стипендии от компаний-партнеров вуза. Но если будет скачок и повышение стипендии до прожиточного минимума, это будет большая нагрузка на федеральный бюджет. Все равно сумма стипендиального фонда фиксируется сверху. У нас таких внутренних больших решений пока нет. Если увидим, что пошел процесс, кто же будет против больших стипендий? Лишь бы учились хорошо», — отметил ректор.

Количество бюджетных мест, которых сейчас чуть больше 9,6 тысяч, в вузе пока менять не собираются.