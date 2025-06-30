В Самаре снесут 80 аварийных домов

Эти дома не являются историческими ценностями, среди них нет ни одного дома постройки ранее 1917 года, и капремонт, по данным официальной экспертизы, невозможен. «Они много лет представляли опасность для жителей соседних домов, поскольку привлекали асоциальных личностей. Таких “очагов напряженности” в Самаре быть не должно», — отмечает глава города.