В Самаре снесут 80 аварийных домов

«За год планируем снести 80 таких домов, расположенных на улицах Паровозной, Братьев Коростелевых, Свободы, Советской, Каховской, пересечении Венцека и Алексея Толстого, а также в третьем квартале поселка Мехзавод», — написал в своем Телеграм-канале мэр Самары Иван Носков.
Эти дома не являются историческими ценностями, среди них нет ни одного дома постройки ранее 1917 года, и капремонт, по данным официальной экспертизы, невозможен. «Они много лет представляли опасность для жителей соседних домов, поскольку привлекали асоциальных личностей. Таких “очагов напряженности” в Самаре быть не должно», — отмечает глава города.
Демонтаж будет идти по двум возможным вариантам в зависимости от окружающей застройки — если это возможно, то с применением тяжелой техники, либо вручную. Работы планируется завершить до конца лета, включая вывоз строительного мусора. Участки перейдут в муниципальную собственность. «Сразу скажу, жилищное строительство на них не планируется», — резюмировал Носков.