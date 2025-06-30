В Калининградской области с 1 июля подорожает «коммуналка»: полный список новых тарифов

В Калининградской области с 1 июля 2025 года вырастут тарифы на коммунальные услуги. Рассказываем о том, сколько теперь придётся платить за вывоз мусора, электроэнергию, воду и канализацию, газ и капремонт. Тарифы установлены до конца 2025 года.
Вывоз мусора.
Плата за вывоз твёрдых коммунальных отходов в Калининграде составит:
- 141,80 ₽ в месяц на одного человека — для многоквартирных домов;
- 212,70 ₽ в месяц на одного человека — для индивидуальных домов.
Электроэнергия.
Для домов в городах с газовыми плитами:
- 6,2 ₽ за кВт-час для потребления до 1200 кВт-час в месяц;
- 8,84 ₽ за кВт-час для потребления от 1201 до 3900 кВт-час в месяц;
- 14,55 ₽ за кВт-час для потребления от 3901 кВт-час в месяц.
Для домов в сельской местности, оборудованных электроплитами:
- 4,65 ₽ за кВт-час для потребления до 1200 кВт-час в месяц;
- 7,07 ₽ за кВт-час для потребления от 1201 до 3900 кВт-час в месяц;
- 13,1 ₽ за кВт-час для потребления от 3901 кВт-час в месяц.
Для домов с электроотоплением в неотопительный период:
- 4,65 ₽ за кВт-час для потребления до 2330 кВт-час в месяц;
- 7,07 ₽ за кВт-час для потребления от 2331 до 3262 кВт-час в месяц;
- 13,1 ₽ за кВт-час для потребления от 3263 кВт-час в месяц.
Для домов с электроотоплением в отопительный период:
- 4,65 ₽ за кВт-час для потребления до 4194 кВт-час в месяц;
- 7,07 ₽ за кВт-час для потребления от 4195 до 5872 кВт-час в месяц;
- 13,1 ₽ за кВт-час для потребления от 5873 кВт-час в месяц.
Для многодетных семей независимо от количества потреблённой энергии будет применяться тариф первого диапазона.
Природный (сетевой) газ.
- 13,30 ₽/куб. м — для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты, а также нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (при отсутствии других направлений использования газа);
- 12,22 ₽/куб. м — для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (при отсутствии других направлений использования газа);
- 9,467 ₽/куб. м — на отопление и использование газа на другие цели;
- 9,419 ₽/куб. м — на отопление, горячее водоснабжение и выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах.
Водопровод и канализация.
Калининград:
- 46,65 ₽/куб. м — за водоснабжение;
- 28,79 ₽/куб. м — за канализацию.
Гурьевский МО.
- 37 ₽/куб. м за водоснабжение;
- 33,66 ₽/куб. м за канализацию.
Полесский МО.
- 24,81 ₽/куб. м — за водоснабжение;
- 19,1 ₽/куб. м — за канализацию.
Янтарный ГО.
- 22,01 ₽/куб. м — за водоснабжение;
- 9,79 ₽/куб. м — за канализацию.
Черняховск.
- 31,82 ₽/куб. м — за водоснабжение;
- 31,63 ₽/куб. м — за канализацию.
Мамоново.
- 35,53 ₽/куб. м — за водоснабжение;
- 20,30 ₽/куб. м — за канализацию.
Капремонт.
- Плата составит 9,9 ₽/кв. м.
Отопление.
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