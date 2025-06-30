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В Калининградской области с 1 июля подорожает «коммуналка»: полный список новых тарифов

Цены установлены до конца 2025 года.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области с 1 июля 2025 года вырастут тарифы на коммунальные услуги. Рассказываем о том, сколько теперь придётся платить за вывоз мусора, электроэнергию, воду и канализацию, газ и капремонт. Тарифы установлены до конца 2025 года.

Вывоз мусора.

Плата за вывоз твёрдых коммунальных отходов в Калининграде составит:

  • 141,80 ₽ в месяц на одного человека — для многоквартирных домов;
  • 212,70 ₽ в месяц на одного человека — для индивидуальных домов.

Электроэнергия.

Для домов в городах с газовыми плитами:

  • 6,2 ₽ за кВт-час для потребления до 1200 кВт-час в месяц;
  • 8,84 ₽ за кВт-час для потребления от 1201 до 3900 кВт-час в месяц;
  • 14,55 ₽ за кВт-час для потребления от 3901 кВт-час в месяц.

Для домов в сельской местности, оборудованных электроплитами:

  • 4,65 ₽ за кВт-час для потребления до 1200 кВт-час в месяц;
  • 7,07 ₽ за кВт-час для потребления от 1201 до 3900 кВт-час в месяц;
  • 13,1 ₽ за кВт-час для потребления от 3901 кВт-час в месяц.

Для домов с электроотоплением в неотопительный период:

  • 4,65 ₽ за кВт-час для потребления до 2330 кВт-час в месяц;
  • 7,07 ₽ за кВт-час для потребления от 2331 до 3262 кВт-час в месяц;
  • 13,1 ₽ за кВт-час для потребления от 3263 кВт-час в месяц.

Для домов с электроотоплением в отопительный период:

  • 4,65 ₽ за кВт-час для потребления до 4194 кВт-час в месяц;
  • 7,07 ₽ за кВт-час для потребления от 4195 до 5872 кВт-час в месяц;
  • 13,1 ₽ за кВт-час для потребления от 5873 кВт-час в месяц.

Для многодетных семей независимо от количества потреблённой энергии будет применяться тариф первого диапазона.

Природный (сетевой) газ.

  • 13,30 ₽/куб. м — для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты, а также нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (при отсутствии других направлений использования газа);
  • 12,22 ₽/куб. м — для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (при отсутствии других направлений использования газа);
  • 9,467 ₽/куб. м — на отопление и использование газа на другие цели;
  • 9,419 ₽/куб. м — на отопление, горячее водоснабжение и выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах.

Водопровод и канализация.

Калининград:

  • 46,65 ₽/куб. м — за водоснабжение;
  • 28,79 ₽/куб. м — за канализацию.

Гурьевский МО.

  • 37 ₽/куб. м за водоснабжение;
  • 33,66 ₽/куб. м за канализацию.

Полесский МО.

  • 24,81 ₽/куб. м — за водоснабжение;
  • 19,1 ₽/куб. м — за канализацию.

Янтарный ГО.

  • 22,01 ₽/куб. м — за водоснабжение;
  • 9,79 ₽/куб. м — за канализацию.

Черняховск.

  • 31,82 ₽/куб. м — за водоснабжение;
  • 31,63 ₽/куб. м — за канализацию.

Мамоново.

  • 35,53 ₽/куб. м — за водоснабжение;
  • 20,30 ₽/куб. м — за канализацию.

Капремонт.

  • Плата составит 9,9 ₽/кв. м.

Отопление.

В Калининграде абоненты муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» будут платить 3,71 тыс. руб. / Гкал (сейчас 3,3 тыс. руб. / Гкал).

В Калининграде планируют повысить стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах на сумму от 6 до 12 рублей.