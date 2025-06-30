В Калининградской области с 1 июля подорожает «коммуналка»: полный список новых тарифов

В Калининградской области с 1 июля 2025 года вырастут тарифы на коммунальные услуги. Рассказываем о том, сколько теперь придётся платить за вывоз мусора, электроэнергию, воду и канализацию, газ и капремонт. Тарифы установлены до конца 2025 года.