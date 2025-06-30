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Возведение планетария в Самаре снова застопорилось

К обсуждению присоединилось министерство строительства Самарской области.

Источник: NASA

Возведение планетария в Самаре снова застопорилось. Горожане переживают и делятся своим недовольством с главой региона.

Представители ведомства разъяснили ситуацию.

«На данный момент ведётся доработка проектной документации. Корректировки связаны с техническими требованиями и необходимостью размещения высокотехнологичного специализированного оборудования. Контроль за выполнением всех этапов проекта осуществляется всеми надзорными органами, включая правительство Самарской области, с целью обеспечения результативности и достижения намеченных планов. Все процессы идут в соответствии с обновлённым графиком, с учётом необходимых корректировок», — заявили в пресс-службе регионального Минстроя.

Планировалось, что площадь планетария составит 5728 квадратных метров. В здании предусмотрены два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал планетария оборудуют на третьем этаже под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 метров, он сможет вместить более 200 зрителей. В здании также будет функционировать конференц-зал, в котором одновременно смогут разместиться до 100 человек. Кроме этого, появится студия для изучения космонавтики и астрономии на 30 посадочных мест. Работы по возведению планетария сначала оценили в 250 миллионов рублей. Строить здание начали в мае 2023 года. Александр Хинштейн, который тогда был депутатам Государственной думы РФ от Самарской области, называл 2026 год реальным сроком открытия планетария, пишет 63.ру.

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