Возведение планетария в Самаре снова застопорилось

Планировалось, что площадь планетария составит 5728 квадратных метров. В здании предусмотрены два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал планетария оборудуют на третьем этаже под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 метров, он сможет вместить более 200 зрителей. В здании также будет функционировать конференц-зал, в котором одновременно смогут разместиться до 100 человек. Кроме этого, появится студия для изучения космонавтики и астрономии на 30 посадочных мест. Работы по возведению планетария сначала оценили в 250 миллионов рублей. Строить здание начали в мае 2023 года. Александр Хинштейн, который тогда был депутатам Государственной думы РФ от Самарской области, называл 2026 год реальным сроком открытия планетария, пишет 63.ру.