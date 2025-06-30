В Ростовской области начали выращивать крупных раков-каннибалов

В Ростовской области сконцентрировались на перспективном выращивании раков — австралийского красноклешневого и длиннопалого. Однако разведение этих водных обитателей оказалось довольно сложной работой из-за их особенностей, отмечают в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).