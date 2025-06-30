В Ростовской области начали выращивать крупных раков-каннибалов

В Ростовской области сконцентрировались на перспективном выращивании раков — австралийского красноклешневого и длиннопалого. Однако разведение этих водных обитателей оказалось довольно сложной работой из-за их особенностей, отмечают в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).
— Ракообразные — специфический объект выращивания из-за высокого уровня каннибализма, уязвимости во время регулярных линек, требовательности к корму и качеству воды, а также из-за высокой территориальности, — поясняют специалисты.
Сейчас ученые пытаются разработать наиболее оптимальные и доступные схемы культивирования.
Например, в Азово-Черноморском филиале ВНИРО с мая 2025 года работает специализированный комплекс, в котором возможна экспериментальная отработка технологий. Там, в частности, проверяют комбинированный метод выращивания в выростных прудах.
Добавим, методы разведения ракообразных ученые отрабатывают для того, чтобы рыбоводные хозяйства региона смогли увеличивать свою товарную продукцию.