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В Ростовской области начали выращивать крупных раков-каннибалов

Ученые рассказали о сложностях выращивания раков-каннибалов в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сконцентрировались на перспективном выращивании раков — австралийского красноклешневого и длиннопалого. Однако разведение этих водных обитателей оказалось довольно сложной работой из-за их особенностей, отмечают в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

— Ракообразные — специфический объект выращивания из-за высокого уровня каннибализма, уязвимости во время регулярных линек, требовательности к корму и качеству воды, а также из-за высокой территориальности, — поясняют специалисты.

Сейчас ученые пытаются разработать наиболее оптимальные и доступные схемы культивирования.

Например, в Азово-Черноморском филиале ВНИРО с мая 2025 года работает специализированный комплекс, в котором возможна экспериментальная отработка технологий. Там, в частности, проверяют комбинированный метод выращивания в выростных прудах.

Добавим, методы разведения ракообразных ученые отрабатывают для того, чтобы рыбоводные хозяйства региона смогли увеличивать свою товарную продукцию.