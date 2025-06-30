В Перми на месте здания бывшего ВКИКУ возвели первый этаж гостиницы

Завершение монолитных работ по формированию каркаса здания подрядчик планирует к концу этого года, открытие гостиницы ожидается в 2026 году. Гостиничный комплекс включит 198 номеров, ресторан, конференц-залы, спа- и фитнес-центры. Оператором гостиницы выступит группа AZIMUT Hotels.