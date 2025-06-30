В Перми на месте здания бывшего ВКИКУ возвели первый этаж гостиницы

В Перми на ул. Окулова, 4 продолжают возведение новой четырехзвездочной гостиницы. Ее строят на месте бывшего здания ВКИУ (Пермское высшее военное командно-инженерное училище).
В фонде развития Пермского края сообщили о завершении строительства первого этажа новой гостиницы, готовность второго этажа составляет 40%. Строители параллельно с монолитными работами ведут кладку наружных стен здания.
Завершение монолитных работ по формированию каркаса здания подрядчик планирует к концу этого года, открытие гостиницы ожидается в 2026 году. Гостиничный комплекс включит 198 номеров, ресторан, конференц-залы, спа- и фитнес-центры. Оператором гостиницы выступит группа AZIMUT Hotels.
Демонтаж бывшего здания ВКИУ начали в июле прошлого года, заливку фундамента новой гостиницы завершили в марте 2025 года.
Инвестпроект реализует ООО «Окулова 4» по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» при поддержке Корпорации Туризм.РФ и краевого фонда развития.