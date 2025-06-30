Омичи активно погашают долги перед налоговой в период отпусков

Омичи не хотят отказываться от отпуска из-за долгов. Статистику привели в региональной налоговой службе. Омичи более активно погашают текущие налоги, чтобы не переживать за выезд в отпуск.
По данным Управления Федеральной налоговой службы по Омской области, с начала года, за январь-май 2025-го, физические лица региона погасили долгов по налогам на недвижимость, транспорт и землю на общую сумму 245,2 млн рублей. В ведомстве отмечают устойчивое снижение общей суммы задолженности по этим категориям налогов в течение последних лет.
Налоговая инспекция напоминает: наличие неоплаченных долгов может стать причиной запрета на пересечение границы РФ. Поэтому гражданам, планирующим поездки за рубеж, рекомендуют заранее проверять наличие задолженностей и при необходимости — погашать их.
Сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС, с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ» или непосредственно в отделениях банков, сотрудничающих с налоговой службой. Также специалисты советуют оплачивать начисленные налоги до 1 декабря — это позволит избежать начисления пеней.