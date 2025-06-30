Омичи активно погашают долги перед налоговой в период отпусков

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Омской области, с начала года, за январь-май 2025-го, физические лица региона погасили долгов по налогам на недвижимость, транспорт и землю на общую сумму 245,2 млн рублей. В ведомстве отмечают устойчивое снижение общей суммы задолженности по этим категориям налогов в течение последних лет.