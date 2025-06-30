Нацбанк получит данные обо всех счетах казахстанцев

Согласно постановлению, банки должны будут предоставлять в Нацбанк четыре вида отчетности:
- отчет о владельце банковского счета (вклада),
- отчет о договоре банковского счета (вклада),
- отчет о банковском счете,
- отчет об операциях по банковскому счету.
Первые три из них банки должны будут отправлять в течение 10 рабочих дней со дня получения или изменения данных о владельце счета, договоре и самом счете. Последний необходимо отправлять ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
В отчете о владельце счета указывается, в частности, кто является его владельцем — физическое или юридическое лицо, год рождения, пол и гражданство владельца, регион проживания. Во втором отчете отражены сведения обо всех взаимоотношениях депозитной организации с владельцем банковского счета (условия и сроки вклада, мультивалютность и прочее). В отчете об операциях будет отражена информация обо всех движениях денег на счету за отчетный период (сумма поступлений, выбытие средств, остаток и прочее).
Для защиты персональных данных при передаче информации о физлицах и индивидуальных предпринимателях их ИИН будет изменен на деперсонализированный номер (ДИН), а ФИО — на код, идентифицирующий владельца банковского счета (АИН).
При этом по запросу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) идентифицирующие данные о владельце счета могут быть раскрыты и переданы по защищенным каналам связи. Мера принимается для контроля над финансовыми потоками, борьбы с отмыванием доходов и повышения прозрачности в банковской сфере.