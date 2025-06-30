Нацбанк получит данные обо всех счетах казахстанцев

В отчете о владельце счета указывается, в частности, кто является его владельцем — физическое или юридическое лицо, год рождения, пол и гражданство владельца, регион проживания. Во втором отчете отражены сведения обо всех взаимоотношениях депозитной организации с владельцем банковского счета (условия и сроки вклада, мультивалютность и прочее). В отчете об операциях будет отражена информация обо всех движениях денег на счету за отчетный период (сумма поступлений, выбытие средств, остаток и прочее).