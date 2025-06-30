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Нацбанк получит данные обо всех счетах казахстанцев

С 1 июля коммерческие банки, филиалы зарубежных банков, а также Банк развития Казахстана и «Казпочта» будут обязаны регулярно передавать Нацбанку сведения о владельцах банковских счетов, следует из постановления Нацбанка № 26 от 22 мая 2025 года.

Согласно постановлению, банки должны будут предоставлять в Нацбанк четыре вида отчетности:

  • отчет о владельце банковского счета (вклада),
  • отчет о договоре банковского счета (вклада),
  • отчет о банковском счете,
  • отчет об операциях по банковскому счету.

Первые три из них банки должны будут отправлять в течение 10 рабочих дней со дня получения или изменения данных о владельце счета, договоре и самом счете. Последний необходимо отправлять ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В отчете о владельце счета указывается, в частности, кто является его владельцем — физическое или юридическое лицо, год рождения, пол и гражданство владельца, регион проживания. Во втором отчете отражены сведения обо всех взаимоотношениях депозитной организации с владельцем банковского счета (условия и сроки вклада, мультивалютность и прочее). В отчете об операциях будет отражена информация обо всех движениях денег на счету за отчетный период (сумма поступлений, выбытие средств, остаток и прочее).

Для защиты персональных данных при передаче информации о физлицах и индивидуальных предпринимателях их ИИН будет изменен на деперсонализированный номер (ДИН), а ФИО — на код, идентифицирующий владельца банковского счета (АИН).

При этом по запросу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) идентифицирующие данные о владельце счета могут быть раскрыты и переданы по защищенным каналам связи. Мера принимается для контроля над финансовыми потоками, борьбы с отмыванием доходов и повышения прозрачности в банковской сфере.