В Волгоград с завода доставили еще 20 новых автобусов

В Волгоград к концу июня 2025 года доставили все 35 автобусов, которые закупили городские власти для замены устаревшего подвижного состава. Как сообщили в мэрии Волгограда, еще 20 «Волгабасов» пришли с завода накануне и готовятся проходить постановку на учет и обкатку. После этого они приступят к работе на городских маршрутах.
Транспорт доставили на базу автобусного подразделения МУП «Метроэлектротранс». В мэрии решат, на каких маршрутах он более востребован. Все автобусы, по информации администрации, низкопольные, вместимостью не менее 50 пассажиров, в них есть устройства для автоматической оплаты проезда, кондиционеры, видеонаблюдение, информационное табло.
Напомним, поступившие ранее 15 автобусов вышли на маршрут № 21, полностью заменив старые подвижной состав.