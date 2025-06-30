В Волгоград с завода доставили еще 20 новых автобусов

В Волгоград к концу июня 2025 года доставили все 35 автобусов, которые закупили городские власти для замены устаревшего подвижного состава. Как сообщили в мэрии Волгограда, еще 20 «Волгабасов» пришли с завода накануне и готовятся проходить постановку на учет и обкатку. После этого они приступят к работе на городских маршрутах.