В Ростовской области предлагают почти 15 тыс. рабочих мест

На Дону прошла федеральная ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где более 670 работодателей представили 14,8 тысяч вакансий в различных отраслях.
Для участников СВО и их семей были организованы консультации по мерам господдержки. Школьники и студенты приняли участие в профориентационных мероприятиях.
Всего ярмарку посетило более 20 тысяч жителей области.
Замгубернатора Андрей Пучков отметил эффективность ярмарки для соискателей и работодателей.
Центры занятости подбирают кадры для донских предприятий, в том числе из других регионов, как это было сделано для автотранспортных компаний Ростова-на-Дону.