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В Ростовской области предлагают почти 15 тыс. рабочих мест

Об этом сообщает правительство региона.

На Дону прошла федеральная ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где более 670 работодателей представили 14,8 тысяч вакансий в различных отраслях.

Для участников СВО и их семей были организованы консультации по мерам господдержки. Школьники и студенты приняли участие в профориентационных мероприятиях.

Всего ярмарку посетило более 20 тысяч жителей области.

Замгубернатора Андрей Пучков отметил эффективность ярмарки для соискателей и работодателей.

Центры занятости подбирают кадры для донских предприятий, в том числе из других регионов, как это было сделано для автотранспортных компаний Ростова-на-Дону.