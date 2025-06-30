ЦБ готов пойти на более значимое снижение ключевой ставки

Банк России рассматривает возможность более значимого изменения ключевой ставки на июльском заседании. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.
«Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году», — отметил Заботкин в ходе Макроэкономической школы в Санкт-Петербурге. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что на решение регулятора повлияет ряд факторов: экономические показатели, ситуация на рынке труда, уровень кредитной активности, а также данные по инфляции и инфляционным ожиданиям.
По словам зампреда ЦБ, если поступающие к июлю данные укажут на устойчивое снижение инфляции и позволят сделать более значимый шаг по изменению ключевой ставки, такой вариант будет рассмотрен. Окончательное решение будет зависеть от баланса мнений в руководстве Банка России. В июне Банк России уже принимал меры по корректировке ключевой ставки.