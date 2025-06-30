ЦБ готов пойти на более значимое снижение ключевой ставки

«Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году», — отметил Заботкин в ходе Макроэкономической школы в Санкт-Петербурге. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что на решение регулятора повлияет ряд факторов: экономические показатели, ситуация на рынке труда, уровень кредитной активности, а также данные по инфляции и инфляционным ожиданиям.