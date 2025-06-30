Bild: в Германии недосчитались почти 1 млрд евро для помощи Украине

Согласно статье, 12 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве пообещал ему значительную помощь.
Министр Писториус пообещал Украине дополнительно 1,9 млрд евро. Эти средства будут использованы в том числе на финансирование ракет большой дальности. Если эти средства будут одобрены бундестагом, общая поддержка Украины в этом году составит около 9 млрд.
Через неделю, 18 июня, Минобороны ФРГ в очередной раз подтвердило, что в 2025 году Украина получит военную помощь на 7,3 млрд евро, которая уже одобрена парламентом, а также Киеву планируется выделить еще 1,9 млрд евро. Таким образом, суммарная помощь Украине от ФРГ в 2025 году составит 9,2 млрд евро, уточнило министерство.
Но потом, как пишет Bild, разразился скандал. Всего через пять дней, 23 июня, Министерство финансов Германии предоставило правительству проект бюджета на 2025 год, а 24 июня проект был одобрен кабинетом министров.
В ответ на запрос Bild в Минобороне сообщили, что немецкое правительство поддержит Украину в этом году, как и было обещано, примерно на 9 млрд евро, а «тот факт, что в предложении кабинета министров военная поддержка Киеву составляет не 9 млрд, а 8,3 млрд евро, ничего не меняет».
А затем ситуация стала еще «безумнее», пишет Bild. По словам представителя Минобороны, 1,9 млрд евро якобы уже включены в согласованные ранее 8,3 млрд евро. Это, как подчеркивает Bild, явно противоречит предыдущему расчету министерства: 7,3 млрд евро плюс 1,9 млрд евро равно 9,2 млрд евро.
По словам правительственных чиновников, Минобороны в ходе бюджетных переговоров объявило о выделении Киеву помощи в размере всего 8,3 млрд, не 9,2 млрд евро. В свою очередь BMVg сообщило Bild, что «софинансирование доходов и выплат из EPF (Европейский фонд мира) в конечном итоге принесет Украине около 9 млрд евро». Проще говоря, ведомство Писториуса надеется найти еще 900 млн евро за пределами федерального бюджета. Если это не удастся, то либо «дефицит» военной помощи Украине придется ликвидировать за счет средств немецких налогоплательщиков, либо Киев получит меньше, чем посулил Зеленскому Писториус.