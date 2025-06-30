Bild: в Германии недосчитались почти 1 млрд евро для помощи Украине

По словам правительственных чиновников, Минобороны в ходе бюджетных переговоров объявило о выделении Киеву помощи в размере всего 8,3 млрд, не 9,2 млрд евро. В свою очередь BMVg сообщило Bild, что «софинансирование доходов и выплат из EPF (Европейский фонд мира) в конечном итоге принесет Украине около 9 млрд евро». Проще говоря, ведомство Писториуса надеется найти еще 900 млн евро за пределами федерального бюджета. Если это не удастся, то либо «дефицит» военной помощи Украине придется ликвидировать за счет средств немецких налогоплательщиков, либо Киев получит меньше, чем посулил Зеленскому Писториус.