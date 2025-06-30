Беларусь и Россия запустят совместные инженерно-технические программы

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия в ближайшее время запустят совместные инженерно-технические программы. Об этом сообщил журналистам министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, передает корреспондент БЕЛТА.
С акцентом на «цифру». Турчин предлагает России реализовать совместный образовательный проект будущего Иванец: тысячу бюджетных мест выделят в 2025 году вузы Беларуси для россиян, сдавших ЕГЭ.
«Сегодня в фокусе внимания и в России, и в Беларуси квалифицированная подготовка инженерно-технических кадров — вопросы качества подготовки и достаточного количества специалистов. Для решения этой проблемы мы объединяем усилия, в том числе через запуск совместных образовательных, так называемых, сетевых программ», — отметил Валерий Фальков.
Речь идет о подготовке кадров с выдачей двух дипломов, использовании имеющегося интеллектуального потенциала, материально-технической базы двух университетов — российского и белорусского. Договоренности о запуске таких программ уже достигнуты с двумя ведущими университетами Казани. Готово соглашение о сотрудничестве Московского государственного технического университета имени Баумана с тремя белорусскими вузами.
«Сегодня предметно обсуждали подготовку кадров для наших предприятий, в том числе новые совместные проекты в области науки, исследований технологий и высшего образования. Один из них — подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий инженерно-технического профиля. Некий новый шаг хотим сделать, объединить еще больше усилия через совокупность взаимоувязанных программ», — отметил Валерий Фальков.
Он напомнил, что в этом году впервые предоставляется возможность абитуриентам из-за рубежа получить гранты при поступлении в российские вузы. Ранее ежегодно выделялась только квота правительства.
«По итогам года посмотрим, как пойдет работа. — отметил министр. — Новый инструмент — грантовая поддержка. Ее отличие состоит в том, что за счет грантов можно оплатить проезд к месту обучения и обратно, проживание в общежитии, страховку. В случае, если программа осваивается хорошо, то это еще и повышенная стипендия».
Всего выделено 2,5 тыс. грантов. Принцип отбора — конкурсный, через интеллектуальное состязание. -0-
Фото Надежды Костецкой.