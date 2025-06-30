Беларусь и Россия запустят совместные инженерно-технические программы

«По итогам года посмотрим, как пойдет работа. — отметил министр. — Новый инструмент — грантовая поддержка. Ее отличие состоит в том, что за счет грантов можно оплатить проезд к месту обучения и обратно, проживание в общежитии, страховку. В случае, если программа осваивается хорошо, то это еще и повышенная стипендия».