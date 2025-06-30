Средняя зарплата сильно уменьшилась после пересчета в Казахстане

Между тем отметим, что, кроме средней, в Казахстане считают также медианную зарплату. Она показывает доход «середнячка» — то есть сумму, которую получает работник, находящийся ровно посередине, если всех выстроить по размеру зарплат. В 2025 году она равна 300 307 тенге. Также стоит отметить, что большую часть годового роста зарплат в Казахстане «съела» инфляция — реальный показатель за год увеличился лишь на 1,2%. Это самый низкий уровень в Евразийском экономическом союзе.