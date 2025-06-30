Средняя зарплата сильно уменьшилась после пересчета в Казахстане

В первом квартале 2025 года средняя номинальная зарплата в Казахстане составила 423 133 тенге. За три месяца она снизилась на 2,7%, но в годовом разрезе увеличилась на 10,7%. При этом у нее есть очень важный нюанс: при расчете показателя аналитики не учитывали малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а это зарплаты почти 1,4 млн казахстанцев.
В этот раз Бюро национальной статистики опубликовало обновленную среднюю зарплату, которая учитывает и малый бизнес. В итоге были проанализированы зарплаты 5 172 831 человека, а средний показатель уменьшился сразу на 5,65%, до 399 237 тенге. Примечательно, что это также на 5,2% меньше средней зарплаты с учетом малых предприятий, которая фиксировалась в 4 квартале 2024 года, но сразу на 10,7% больше прошлогоднего показателя.
Где меньше всего платят
Самые низкие средние зарплаты в первом квартале фиксировались в сельском, рыбном и лесном хозяйствах — 223 341 тенге в месяц.
Также в среднем ниже 300 тыс. тенге платили работникам следующих сфер:
- услуги по проживанию и питанию — 255 335 тенге;
- водоснабжение, водоотведение и обработка/ликвидация отходов — 280 923 тенге;
- искусство, развлечения и отдых — 281 616 тенге;
- административное и вспомогательное обслуживание — 298 652 тенге.
Что касается самых высоких зарплат, то здесь безусловным лидером оказалась сфера горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, где платят в среднем по 921 813 тенге в месяц.
Для понимания: в целом в промышленном секторе этот показатель составляет 546 450 тенге. Также отметились сферы финансов и страхования (805 978 тенге) и информации и связи (707 198 тенге).
В каком регионе самые большие зарплаты
Зарплата отличается не только между отраслями, но и в зависимости от региона, где работает предприятие. Например, самые высокие оклады зафиксированы в области Ұлытау — 588 974 тенге.
На втором месте оказалась Атырауская область — 586 655 тенге. А третье место досталось Мангистауской — 564 476 тенге. В Астане платят в среднем 507 595 тенге, в Алматы — 472 633 тенге, а в Шымкенте — 295 787 тенге. Самые низкие зарплаты зафиксированы в Северо-Казахстанской области — 278 727 тенге.
Между тем отметим, что, кроме средней, в Казахстане считают также медианную зарплату. Она показывает доход «середнячка» — то есть сумму, которую получает работник, находящийся ровно посередине, если всех выстроить по размеру зарплат. В 2025 году она равна 300 307 тенге. Также стоит отметить, что большую часть годового роста зарплат в Казахстане «съела» инфляция — реальный показатель за год увеличился лишь на 1,2%. Это самый низкий уровень в Евразийском экономическом союзе.