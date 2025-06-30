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В Крыму вырастут тарифы на услуги ЖКХ

В Крыму на 11,9% увеличатся тарифы на коммунальные услуги с 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

Со вторника, 1 июля, в Крыму на 11,9% увеличатся тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров республики.

Тарифы меняются каждый год. Это происходит в рамках федерального законодательства. Такие изменения касаются всех российских регионов. Тарифы в Крыму вырастут на 11,9%. Изменения вступят в силу уже 1 июля.

Так, электричество подорожает на 12,6%, а газ — на 9,2%. Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение вырастут на 13%. Аналогичное изменение произойдет и с отоплением, а также с обращением с ТКО. Сжиженный газ в баллонах подорожает на 5,8%.