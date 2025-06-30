В Крыму вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Так, электричество подорожает на 12,6%, а газ — на 9,2%. Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение вырастут на 13%. Аналогичное изменение произойдет и с отоплением, а также с обращением с ТКО. Сжиженный газ в баллонах подорожает на 5,8%.