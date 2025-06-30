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Дальневосточная ипотека для участников СВО в 2025 году

Государственная поддержка участников СВО продолжает расширяться, и одной из доступных мер в 2025 году остается дальневосточная ипотека. Эта программа позволяет военнослужащим обзавестись жильем на льготных условиях.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Участник СВО в каске.
Источник: РИА "Новости"

Рассматриваем особенности получения жилищного кредита по специальной программе, действующей на территории Дальнего Востока, и рассказываем, какие условия действуют для оформления дальневосточной ипотеки для участников СВО в 2025 году.

Что такое дальневосточная ипотека

Дальневосточная ипотека — это государственная программа, направленная на развитие регионов Дальнего Востока за счет привлечения молодых семей и специалистов с помощью льготной ипотечной ставки до 2% годовых.

Главное о льготной дальневосточной ипотеке для участников СВО

Собрали самую важную информацию по теме.

1. Дальневосточная ипотека — государственная ипотека со ставкой до 2% для привлечения населения в регионы Дальнего Востока. Она доступна и участникам СВО.

2. Условия по ипотеке: ставка — до 2%; срок — до 20 лет; сумма — до 6 млн рублей; взнос — от 15%.

3. Программа охватывает 1регионы Дальнего Востока, включая Приморский, Хабаровский, Чукотский округа.

4. Для оформления понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН, подтверждение участия в СВО, справка о доходах, трудовая, заявление, документы на жильё, подтверждение взноса. Участие в программе принимают больше 20 банков.

Условия дальневосточной ипотеки для участников СВО в 2025 году

Для участников СВО условия дальневосточной ипотеки стандартные.

1. Ставка: до 2% годовых.

2. Срок: до 20 лет.

3. Сумма кредита: до 6 миллионов рублей (в зависимости от банка и региона).

4. Первоначальный взнос: от 15%.

Можно купить новостройку, жилой дом или дом в сельской местности.

В каких регионах России действует льготная ипотека

Льготная ипотека распространяется на регионы Дальнего Востока, такие как:

  • Амурская область;
  • Еврейская автономная область;
  • Камчатский край;
  • Магаданская область;
  • Приморский край;
  • Республика Бурятия;
  • Республика Саха (Якутия);
  • Сахалинская область;
  • Хабаровский край;
  • Чукотский автономный округ;
  • Забайкальский край.

Необходимые документы для оформления ипотеки

Чтобы оформить льготную дальневосточную ипотеку, необходимо подготовить:

  • паспорт гражданина РФ;
  • СНИЛС;
  • ИНН;
  • справку из военкомата, военный билет или иной документ, подтверждающий участие в СВО;
  • справку о доходах (2-НДФЛ или по форме банка);
  • трудовая книжка или трудовой договор;
  • заявление на ипотеку (заполняется в банке);
  • документы на приобретаемую недвижимость (например, договор долевого участия или купли-продажи);
  • подтверждение наличия первоначального взноса (выписка со счёта, сертификат на материнский капитал).

Дополнительно банк может запросить и другие документы — зависит от ситуации.

Какие банки участвуют в программе

В программе дальневосточной ипотеки участвует множество банков. Стоит отметить «Сбербанк», ВТБ, «Совкомбанк», «Промсельхозбанк». С подробным списком с более чем 20 наименованиями можно ознакомиться по ссылке.

Как участнику СВО оформить дальневосточную ипотеку

Чтобы оформить ипотеку по льготе, ветерану СВО нужно выполнить ряд действий.

1. Выберите регион и объект недвижимости

Программа действует в регионах Дальневосточного федерального округа. Выберите готовое или строящееся жильё, соответствующее условиям программы.

2. Соберите документы

Понадобятся паспорт, документы, подтверждающие участие в СВО, справка о доходах, СНИЛС, ИНН, документы на недвижимость.

3. Выберите банк и подайте заявку на ипотеку

Обратитесь в банк, участвующий в программе дальневосточной ипотеки. Затем заполните анкету, предоставьте документы и дождитесь одобрения кредита.

4. Заключите договор и оформите сделку

После одобрения ипотеки подпишите договор с банком, заключите договор купли-продажи жилья и зарегистрируйте его в Росреестре. Получите ключи, зарегистрируйтесь по новому адресу и приступайте к погашению ипотеки по льготной ставке до 2% годовых.