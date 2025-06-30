Дальневосточная ипотека для участников СВО в 2025 году

Рассматриваем особенности получения жилищного кредита по специальной программе, действующей на территории Дальнего Востока, и рассказываем, какие условия действуют для оформления дальневосточной ипотеки для участников СВО в 2025 году.
Что такое дальневосточная ипотека
Дальневосточная ипотека — это государственная программа, направленная на развитие регионов Дальнего Востока за счет привлечения молодых семей и специалистов с помощью льготной ипотечной ставки до 2% годовых.
Главное о льготной дальневосточной ипотеке для участников СВО
Собрали самую важную информацию по теме.
1. Дальневосточная ипотека — государственная ипотека со ставкой до 2% для привлечения населения в регионы Дальнего Востока. Она доступна и участникам СВО.
2. Условия по ипотеке: ставка — до 2%; срок — до 20 лет; сумма — до 6 млн рублей; взнос — от 15%.
3. Программа охватывает 1регионы Дальнего Востока, включая Приморский, Хабаровский, Чукотский округа.
4. Для оформления понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН, подтверждение участия в СВО, справка о доходах, трудовая, заявление, документы на жильё, подтверждение взноса. Участие в программе принимают больше 20 банков.
Условия дальневосточной ипотеки для участников СВО в 2025 году
Для участников СВО условия дальневосточной ипотеки стандартные.
1. Ставка: до 2% годовых.
2. Срок: до 20 лет.
3. Сумма кредита: до 6 миллионов рублей (в зависимости от банка и региона).
4. Первоначальный взнос: от 15%.
Можно купить новостройку, жилой дом или дом в сельской местности.
В каких регионах России действует льготная ипотека
Льготная ипотека распространяется на регионы Дальнего Востока, такие как:
- Амурская область;
- Еврейская автономная область;
- Камчатский край;
- Магаданская область;
- Приморский край;
- Республика Бурятия;
- Республика Саха (Якутия);
- Сахалинская область;
- Хабаровский край;
- Чукотский автономный округ;
- Забайкальский край.
Необходимые документы для оформления ипотеки
Чтобы оформить льготную дальневосточную ипотеку, необходимо подготовить:
- паспорт гражданина РФ;
- СНИЛС;
- ИНН;
- справку из военкомата, военный билет или иной документ, подтверждающий участие в СВО;
- справку о доходах (2-НДФЛ или по форме банка);
- трудовая книжка или трудовой договор;
- заявление на ипотеку (заполняется в банке);
- документы на приобретаемую недвижимость (например, договор долевого участия или купли-продажи);
- подтверждение наличия первоначального взноса (выписка со счёта, сертификат на материнский капитал).
Дополнительно банк может запросить и другие документы — зависит от ситуации.
Какие банки участвуют в программе
В программе дальневосточной ипотеки участвует множество банков. Стоит отметить «Сбербанк», ВТБ, «Совкомбанк», «Промсельхозбанк». С подробным списком с более чем 20 наименованиями можно ознакомиться по ссылке.
Как участнику СВО оформить дальневосточную ипотеку
Чтобы оформить ипотеку по льготе, ветерану СВО нужно выполнить ряд действий.
1. Выберите регион и объект недвижимости
Программа действует в регионах Дальневосточного федерального округа. Выберите готовое или строящееся жильё, соответствующее условиям программы.
2. Соберите документы
Понадобятся паспорт, документы, подтверждающие участие в СВО, справка о доходах, СНИЛС, ИНН, документы на недвижимость.
3. Выберите банк и подайте заявку на ипотеку
Обратитесь в банк, участвующий в программе дальневосточной ипотеки. Затем заполните анкету, предоставьте документы и дождитесь одобрения кредита.
4. Заключите договор и оформите сделку
После одобрения ипотеки подпишите договор с банком, заключите договор купли-продажи жилья и зарегистрируйте его в Росреестре. Получите ключи, зарегистрируйтесь по новому адресу и приступайте к погашению ипотеки по льготной ставке до 2% годовых.