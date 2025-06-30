Дальневосточная ипотека для участников СВО в 2025 году

После одобрения ипотеки подпишите договор с банком, заключите договор купли-продажи жилья и зарегистрируйте его в Росреестре. Получите ключи, зарегистрируйтесь по новому адресу и приступайте к погашению ипотеки по льготной ставке до 2% годовых.