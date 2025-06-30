В дептрансе Перми рассказали об изменениях в работе автобусов с 1 июля

Работа ряда маршрутов общественного транспорта в Перми изменится с 1 июля, сообщили в профильном департаменте городской администрации.
Так, у маршрута № 10 т заканчивается срок действия свидетельства, поэтому автобусы под этим номером курсировать по Перми перестанут. Вместо них горожане могут ездить на автобусах № 6 и № 79 — оба маршрута работают по регулируемому тарифу, и оплатить проезд пассажиры могут любыми видами проездных, транспортных и банковских карт (в автобусах № 10 т сделать это было нельзя).
Обновят и подвижный состав: на маршруте № 26 вместо малого класса будут работать автобусы среднего класса, на № 28/№ 29 вместо ПАЗ Vector Next будут новые низкопольные Volgabus 4298G4, а на № 6 — автобусы с кондиционерами, большим числом валидаторов, системой навигации, медиапанелями и табло высокой чёткости.
Кроме того, скорректируют график движения автобусов № 44 по будням, а № 38 и № 75 — по будням и выходным.