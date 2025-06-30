В дептрансе Перми рассказали об изменениях в работе автобусов с 1 июля

Так, у маршрута № 10 т заканчивается срок действия свидетельства, поэтому автобусы под этим номером курсировать по Перми перестанут. Вместо них горожане могут ездить на автобусах № 6 и № 79 — оба маршрута работают по регулируемому тарифу, и оплатить проезд пассажиры могут любыми видами проездных, транспортных и банковских карт (в автобусах № 10 т сделать это было нельзя).