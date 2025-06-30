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Первый урожай чая собирают в Туапсинском округе

В Туапсинском округе планируют собрать около 300 кг сырого чайного листа.

Источник: соцсети

Первый урожай чая собирают в Туапсинском округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем telegram-канале.

Чай собирают с опозданием на месяц. Сроки сдвинулись из-за прохладной весны. Работы идут на участках у села Шаумяна. Они вместе с посадками в хуторе Папоротном входят в проект по восстановлению туапсинского чаеводства.

Всего в этом сезоне в Туапсинском районе планируют собрать около 300 кг сырого чайного листа.

Туапсинский округ подписал соглашение о сотрудничестве с Субтропическим научным центром РАН в Сочи в августе 2024 года.

«Отдельная благодарность энтузиастам, которые сохранили чайные плантации в непростые времена. Пусть нынешний урожай скромнее, чем в лучшие годы чайного совхоза, но это важный знак — традиция жива», — сказал Сергей Бойко.