Первый урожай чая собирают в Туапсинском округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем telegram-канале.
Чай собирают с опозданием на месяц. Сроки сдвинулись из-за прохладной весны. Работы идут на участках у села Шаумяна. Они вместе с посадками в хуторе Папоротном входят в проект по восстановлению туапсинского чаеводства.
Всего в этом сезоне в Туапсинском районе планируют собрать около 300 кг сырого чайного листа.
Туапсинский округ подписал соглашение о сотрудничестве с Субтропическим научным центром РАН в Сочи в августе 2024 года.
«Отдельная благодарность энтузиастам, которые сохранили чайные плантации в непростые времена. Пусть нынешний урожай скромнее, чем в лучшие годы чайного совхоза, но это важный знак — традиция жива», — сказал Сергей Бойко.