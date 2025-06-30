На Кубани вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля. Коммуналка в среднем подорожает на 12,2%.
Рост тарифов связан с несколькими факторами. Это увеличение расходов на электроэнергию, оптовые цены на газ, индексация зарплаты и повышение налогов.
Так, свет подорожает на 12,6%. Тариф на природный газ вырастет в среднем на 10,1%.
Питьевая вода с 1 июля будет стоить 51,25 рублей за кубометр вместо 47,46 рублей за кубометр. Тепло подорожает на 400 рублей. Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами вырастет до 457,52 рублей за кубометр.