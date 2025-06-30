На Кубани вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

Питьевая вода с 1 июля будет стоить 51,25 рублей за кубометр вместо 47,46 рублей за кубометр. Тепло подорожает на 400 рублей. Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами вырастет до 457,52 рублей за кубометр.