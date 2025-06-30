Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги вырастут на Кубани в среднем на 12,2%

Источник: Комсомольская правда

На Кубани вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля. Коммуналка в среднем подорожает на 12,2%.

Рост тарифов связан с несколькими факторами. Это увеличение расходов на электроэнергию, оптовые цены на газ, индексация зарплаты и повышение налогов.

Так, свет подорожает на 12,6%. Тариф на природный газ вырастет в среднем на 10,1%.

Питьевая вода с 1 июля будет стоить 51,25 рублей за кубометр вместо 47,46 рублей за кубометр. Тепло подорожает на 400 рублей. Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами вырастет до 457,52 рублей за кубометр.