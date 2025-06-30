Ежегодная процедура: с 1 июля в регионе вырастут тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля 2025 года в Самарской области стоимость коммунальных услуг вырастет в среднем на 13%, сообщил Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области (КЦТР).
По словам экспертов Комитета ценового и тарифного регулирования, рост тарифов необходим для финансирования модернизации и ремонта инженерных сетей. Иначе — риск аварий, перебоев и ухудшения качества услуг.
Также рост цен объясняется увеличением стоимости энергоресурсов, особенно природного газа, который подорожал на 21,3%.
Сказалось и изменение налогового законодательства: часть ресурсоснабжающих организаций теперь платит НДС, что отразилось на издержках.
Тарифы рассчитываются индивидуально для каждой из более чем 300 организаций в регионе — с учётом закупочных цен, инвестиций и производственных расходов.
Что будет дороже:
Вода питьевая — +12,3%
Водоотведение — +13,11%
Горячая вода — +13,7%
Тепловая энергия — +13%
Газ (плита/колонка) — +8,5−9%
Газ (отопление) — +10,5%
Вывоз мусора — +5,7%
Электроэнергия — дифференцирована по зонам потребления.
Например, базовый тариф на электроэнергию для квартир с газовой плитой составит 6,16 ₽/кВт·ч, а для домов с электроплитами — 4,31 ₽ за киловатт-час.
Как контролируют рост цен?
Тарифы устанавливаются с учётом предельных значений, чтобы избежать чрезмерного роста платежей. Особенно строго следят за ценами в цены теплоснабжения в крупных городах: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.
Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Самарской области Виктор Часовских напомнил, что увеличивается не только плата за коммунальные услуги, но и предоставляемые субсидии на её оплату — для граждан, имеющих право на льготы при оплате ЖКХ.
Пенсионеры, инвалиды, ветераны, малоимущие семьи — получат повышенные субсидии на оплату ЖКХ.
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