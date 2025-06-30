Ежегодная процедура: с 1 июля в регионе вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Самарской области Виктор Часовских напомнил, что увеличивается не только плата за коммунальные услуги, но и предоставляемые субсидии на её оплату — для граждан, имеющих право на льготы при оплате ЖКХ.