В Сысерти, где планировался мусорный полигон, построят ферму или свинокомплекс

Проект мусорного полигона под Сысертью презентовали в сентябре 2023 года. Комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн. должен был появиться к 2027 году, стоимость его строительства оценили в 13,8 млрд руб. В ноябре 2023 года прошли общественные слушания, на которых местные жители отклонили проект генплана, подразумевающий строительство комплекса. В июне 2024 года генплан был утвержден минстроем Свердловской области. После этого сысертские активисты четыре раза инициировали проведение референдума по вопросу строительства полигона, но трижды получали отказ избиркома в регистрации, в четвертый раз документы были переданы в думу, которая также не утвердила референдум.