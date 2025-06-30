Германия поможет Украине ускорить производство вооружений

Вадефуль также отметил, что сотрудничество Берлина и Киева по производству вооружения на украинской территории — это логичное продолжение политики Германии, которая предполагает поддержку Украины и оказание ей посильной военной помощи. Министр также подчеркнул, что Украина должна вести дальнейшие переговоры с Россией с более сильной позиции.