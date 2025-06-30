Германия поможет Украине ускорить производство вооружений

Вадефуль также отметил, что сотрудничество Берлина и Киева по производству вооружения на украинской территории — это логичное продолжение политики Германии, которая предполагает поддержку Украины и оказание ей посильной военной помощи. Министр также подчеркнул, что Украина должна вести дальнейшие переговоры с Россией с более сильной позиции.
По информации Associated Press, Вадефуль в ходе своего визита в Киев планирует встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.
Весной 2025 года канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщал, что власти Германии планируют оказать финансовую помощь Украине в производстве дальнобойного ракетного оружия.