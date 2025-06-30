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Германия поможет Украине ускорить производство вооружений

Берлин будет содействовать Украине в ускорении производства вооружений. Об этом 30 июня заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль во время своего визита Киев.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы хотим создавать совместные проекты, так чтобы Украина сама могла производить быстрее и больше для собственной обороны, потому что ее потребности огромны», — цитирует главу МИД ФРГ «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Вадефуль также отметил, что сотрудничество Берлина и Киева по производству вооружения на украинской территории — это логичное продолжение политики Германии, которая предполагает поддержку Украины и оказание ей посильной военной помощи. Министр также подчеркнул, что Украина должна вести дальнейшие переговоры с Россией с более сильной позиции.

По информации Associated Press, Вадефуль в ходе своего визита в Киев планирует встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

Весной 2025 года канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщал, что власти Германии планируют оказать финансовую помощь Украине в производстве дальнобойного ракетного оружия.

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