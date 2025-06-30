НАРЭ назначило «дочку» румынской биржи OPCOM оператором энергорынка в Молдове

Регулятор изучил предоставленную румынской стороной документацию и установил, что OPEM располагает необходимой для работы торговых площадок технической инфраструктурой, соблюдает принципы прозрачности, конфиденциальности и недискриминации. Кроме того, у компании есть, по мнению НАРЭ, достаточные возможности для надзора за рынком и сотрудничества с европейскими органами власти.