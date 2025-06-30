НАРЭ назначило «дочку» румынской биржи OPCOM оператором энергорынка в Молдове

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik.Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭE) Молдовы назначило в качестве оператора энергетического рынка республики дочернюю компанию румынской энергетической биржи OPCOM, предприятие Operatorul Pieței de Energie M (OPEM), сообщает регулятор.
Решение было принято в понедельник. Как отметили в НАРЭ, оно представляет собой «важный шаг на пути к интеграции Молдовы в региональный рынок электроэнергии, обеспечивая современные, прозрачные и недискриминационные условия торговли электроэнергией на европейском уровне».
Как отметили в НАРЭ, международное рыночное взаимодействие позволит более эффективно использовать энергетические ресурсы, будет способствовать стабилизации цен и стимулировать конкуренцию.
«OPEM продемонстрировала, что она соответствует всем правовым требованиям, установленным национальным и европейским законодательством в этой области», — говорится в релизе НАРЭ.
Регулятор изучил предоставленную румынской стороной документацию и установил, что OPEM располагает необходимой для работы торговых площадок технической инфраструктурой, соблюдает принципы прозрачности, конфиденциальности и недискриминации. Кроме того, у компании есть, по мнению НАРЭ, достаточные возможности для надзора за рынком и сотрудничества с европейскими органами власти.
«OPEM создала надежные системы для расчетов по сделкам, которые будут осуществляться на соответствующих рынках электроэнергии, а также для связи и передачи данных с оператором системы передачи Moldelectrica, применяет раздельный учет для регулируемых видов деятельности, гарантируя эффективность и финансовую прозрачность», — заявили в НАРЭ.
Регулятор уточнил, что данное действие предусмотрено Меморандумом, подписанным в Кишиневе министрами энергетики Молдовы и Румынии в декабре 2023 года. Документ предусматривает создание в Кишиневе дочерней компании Румынской энергетической биржи, которая будет управлять и соединять внутренний энергетический рынок с европейским.