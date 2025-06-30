Эн+ и «Русал»: ключевой вопрос для компаний в РФ — операционная эффективность

«Если пять лет назад мы начинали работать с подрастающим поколением со школы, то теперь начинаем уже с дошкольного возраста — например, на фестивале “Робосиб” у нас в этом году были участники, которым по четыре года. Несмотря на то, что сейчас уровень обеспеченности кадрами в обеих компаниях у нас стабильно выше 95%, в будущем мы можем столкнуться с дефицитом, поэтому готовиться нужно уже сегодня», — сказала Альбрехт.