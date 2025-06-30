Foreign Policy: ВПК Украины превратился в «Дикий Запад»

«Если на украинских заводах будут трудиться немецкие инженеры или британские менеджеры, получится довольно серьезный сдерживающий фактор для России — она воздержится от атак на эти районы. Чем больше украинский ВПК будет интегрирован в оборонную промышленность НАТО и Европы, тем больше они будут вовлечены в процесс принятия решений и тем сильнее будет этот сдерживающий фактор», — считает Уильям Альберк, экс-директор НАТО по контролю над вооружениями.