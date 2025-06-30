Foreign Policy: ВПК Украины превратился в «Дикий Запад»

Согласно статье, на Западе многие признают, что до сих пор — к своему стыду — они жертвовали Украине «сквозь зубы» и что необходимость руководствоваться коммерческими соображениями в этих «пожертвованиях» является позорным пятном на репутации Запада.
За последние три года союзники Украины по НАТО выделили ей военную помощь на сумму около 140 млрд долларов. Несмотря на это, с начала конфликта Украина, как утверждает издание, создала военную промышленность, производственные мощности которой превышают 35 млрд долларов.
Тем не менее Киев по-прежнему надеется, что западные союзники будут инвестировать в украинский ВПК.
Во-первых, Украина утверждает, что остается первой линией обороны Запада от Кремля и эффективно сражается от имени НАТО, не давая российским войскам продвинуться дальше на запад, в Европу. Поэтому в интересах Запада продолжать поставлять Киеву оружие, говорится в статье.
Во-вторых, Киев настаивает, что дешевле и быстрее доставить оружие на линию фронта, если оно производится в самой стране. Как пишет Foreign Policy, производить оружие на Украине проще, поскольку в стране нет бюрократических, нормативных или логистических проблем при его разработке и испытаниях, в отличие от большинства стран НАТО.
«Оружие, на разработку, тестирование и производство которого на Западе ушли бы месяцы и даже годы, здесь может быть произведено всего за несколько недель. Мы являемся лучшим испытательным полигоном в мире, потому что ошибки здесь означают смерть», — пояснил он.
Действительно, мало кто может посоперничать с Украиной в плане производства относительно дешевого и эффективного оружия и наличия специалистов, обладающих огромным опытом его создания. Считается, что западные компании, участвующие в совместных проектах на Украине, получат крупных заказы и внушительную выручку, говорится в статье. Немецкий оружейный гигант Rheinmetall уже пообещал открыть заводы на Украине, а крупнейшая британская оборонная фирма BAE Systems зарегистрировала юридическое лицо в стране.
«Если на украинских заводах будут трудиться немецкие инженеры или британские менеджеры, получится довольно серьезный сдерживающий фактор для России — она воздержится от атак на эти районы. Чем больше украинский ВПК будет интегрирован в оборонную промышленность НАТО и Европы, тем больше они будут вовлечены в процесс принятия решений и тем сильнее будет этот сдерживающий фактор», — считает Уильям Альберк, экс-директор НАТО по контролю над вооружениями.
Конфликт на Украине до сих пор не завершен, и конца ему не видно, отмечает издание. Неизвестно, каким будет политический режим в стране через пять лет. Также непонятно, к какому мирному урегулированию удастся прийти сторонам с точки зрения территории или какие активы останутся за Россией. Не исключено, что в будущем Россия может вновь атаковать Украину, считает Foreign Policy.
Кроме того, на Украине введено военное положение, а это значит, что действует экспортный контроль за оружием, произведенным в стране, поэтому нет понимания, когда инвестор сможет экспортировать оружие за пределы Украины для извлечения прибыли или для использования в собственных вооруженных силах. Более того, по словам источников в оборонной промышленности, из-за военного положения возникнут проблемы с определением того, кому будет принадлежать интеллектуальная собственность.