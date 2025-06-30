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Foreign Policy: ВПК Украины превратился в «Дикий Запад»

Киев открывает для западных инвесторов «Дикий Запад» своей военной промышленности и обещает стать мировой «кузницей» смертоносной военной техники, пишет Foreign Policy.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, на Западе многие признают, что до сих пор — к своему стыду — они жертвовали Украине «сквозь зубы» и что необходимость руководствоваться коммерческими соображениями в этих «пожертвованиях» является позорным пятном на репутации Запада.

За последние три года союзники Украины по НАТО выделили ей военную помощь на сумму около 140 млрд долларов. Несмотря на это, с начала конфликта Украина, как утверждает издание, создала военную промышленность, производственные мощности которой превышают 35 млрд долларов.

Однако, по последним оценкам, украинский ВПК получил заказы всего на 12 млрд долларов, что означает наличие огромного количества простаивающих избыточных мощностей.

Тем не менее Киев по-прежнему надеется, что западные союзники будут инвестировать в украинский ВПК.

Во-первых, Украина утверждает, что остается первой линией обороны Запада от Кремля и эффективно сражается от имени НАТО, не давая российским войскам продвинуться дальше на запад, в Европу. Поэтому в интересах Запада продолжать поставлять Киеву оружие, говорится в статье.

Во-вторых, Киев настаивает, что дешевле и быстрее доставить оружие на линию фронта, если оно производится в самой стране. Как пишет Foreign Policy, производить оружие на Украине проще, поскольку в стране нет бюрократических, нормативных или логистических проблем при его разработке и испытаниях, в отличие от большинства стран НАТО.

Украина стала чем-то вроде «Дикого Запада» в плане производства оружия, заявил в мае украинский правительственный чиновник: испытания оружия на реальном поле боя против реального противника стимулируют инновации быстрее, чем лаборатории или полигоны.

«Оружие, на разработку, тестирование и производство которого на Западе ушли бы месяцы и даже годы, здесь может быть произведено всего за несколько недель. Мы являемся лучшим испытательным полигоном в мире, потому что ошибки здесь означают смерть», — пояснил он.

Действительно, мало кто может посоперничать с Украиной в плане производства относительно дешевого и эффективного оружия и наличия специалистов, обладающих огромным опытом его создания. Считается, что западные компании, участвующие в совместных проектах на Украине, получат крупных заказы и внушительную выручку, говорится в статье. Немецкий оружейный гигант Rheinmetall уже пообещал открыть заводы на Украине, а крупнейшая британская оборонная фирма BAE Systems зарегистрировала юридическое лицо в стране.

Размещение стратегических объектов НАТО на Украине также открывает перспективу обеспечения определенного уровня безопасности без фактического принятия страны в Североатлантический альянс.

«Если на украинских заводах будут трудиться немецкие инженеры или британские менеджеры, получится довольно серьезный сдерживающий фактор для России — она воздержится от атак на эти районы. Чем больше украинский ВПК будет интегрирован в оборонную промышленность НАТО и Европы, тем больше они будут вовлечены в процесс принятия решений и тем сильнее будет этот сдерживающий фактор», — считает Уильям Альберк, экс-директор НАТО по контролю над вооружениями.

Так почему же, несмотря на все эти доводы, западные инвесторы не спешат вкладываться в украинский ВПК?

Конфликт на Украине до сих пор не завершен, и конца ему не видно, отмечает издание. Неизвестно, каким будет политический режим в стране через пять лет. Также непонятно, к какому мирному урегулированию удастся прийти сторонам с точки зрения территории или какие активы останутся за Россией. Не исключено, что в будущем Россия может вновь атаковать Украину, считает Foreign Policy.

Кроме того, на Украине введено военное положение, а это значит, что действует экспортный контроль за оружием, произведенным в стране, поэтому нет понимания, когда инвестор сможет экспортировать оружие за пределы Украины для извлечения прибыли или для использования в собственных вооруженных силах. Более того, по словам источников в оборонной промышленности, из-за военного положения возникнут проблемы с определением того, кому будет принадлежать интеллектуальная собственность.

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