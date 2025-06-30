Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. 348 километров дорожного покрытия уложено на маршруте Азовского дорожного кольца в рамках первого этапа работ. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

«В части нового маршрута Азовского кольца мы восстановили дорожное покрытие на участке новых регионов на территории 348 километров — это был первый этап работы», — проинформировал Хуснуллин.

Сейчас на маршруте производятся работы по расширению дорожного полотна до четырех полос на участках с наиболее интенсивным движением, добавил вице-премьер.

«Уже от Ростовской области до Мариуполя доведено до четырех полос, приступили к обходу Мариуполя», — сказал он.

В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида», а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта — расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.