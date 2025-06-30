Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ

«В части нового маршрута Азовского кольца мы восстановили дорожное покрытие на участке новых регионов на территории 348 километров — это был первый этап работы», — проинформировал Хуснуллин.
Сейчас на маршруте производятся работы по расширению дорожного полотна до четырех полос на участках с наиболее интенсивным движением, добавил вице-премьер.
«Уже от Ростовской области до Мариуполя доведено до четырех полос, приступили к обходу Мариуполя», — сказал он.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида», а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта — расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.