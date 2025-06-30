В рейтинг миллиардеров Forbes вошли два ростовчанина

Бывший генеральный директор компании «Донской табак» Иван Саввиди занял 2110-ю строчку рейтинга. Состояние бизнесмена и его семьи оценили в $1,7 млрд. Примечательно, что год назад, по данным издания, господин Саввиди был богаче на $4 млн. Иван Саввиди является основателем Agrocom Group, которая в марте 2018 года продала «Донской табак» компании Japan Tobacco за $1,6 млрд. Через свою греческую компанию Dimera выпускник Ростовского института народного хозяйства (сейчас — РРЭУ (РИНХ)) владеет долей в футбольном клубе «ПАОК» в Салониках, где также управляет портом.