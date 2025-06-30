Предприниматели Таиланда позитивно оценили перспективы работы на рынке ЕАЭС

Глава департамента отметил приоритетные сферы сотрудничества, которые могут быть драйверами в развитии диалога ЕАЭС и Таиланда с участием деловых кругов. Это цифровизация, промышленное сотрудничество и продовольственная безопасность, транспорт и логистика, а также сектор финансовых услуг, включая вопросы проведения платежей.