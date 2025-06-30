30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприниматели Таиланда позитивно оценили перспективы работы на рынке ЕАЭС. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
По запросу предпринимательского сообщества Таиланда Евразийская экономическая комиссия совместно с посольством Таиланда в России и Тайским торговым центром в Москве организовала онлайн-семинар «ЕАЭС: перспективные рынки для тайских предпринимателей в условиях динамичной международной торговли».
«Сформирована развитая и понятная инфраструктура взаимодействия Евразийского экономического союза и Таиланда. ЕЭК и правительство Таиланда продолжают реализовывать меморандум о сотрудничестве, заключенный в 2018 году. Состоялось два заседания совместной рабочей группы. Определены ключевые сферы сотрудничества, представляющие наибольший интерес», — рассказал директор Департамента развития интеграции ЕЭК Микаел Беллуян.
Он добавил, что диалог ЕАЭС и Таиланда открыт для бизнеса. Большая часть организуемых ЕЭК мероприятий, в том числе ориентированных на страны АСЕАН, проводится для бизнес-аудитории и позволяет создавать прямую коммуникацию между предпринимателями.
Глава департамента отметил приоритетные сферы сотрудничества, которые могут быть драйверами в развитии диалога ЕАЭС и Таиланда с участием деловых кругов. Это цифровизация, промышленное сотрудничество и продовольственная безопасность, транспорт и логистика, а также сектор финансовых услуг, включая вопросы проведения платежей.
В свою очередь директор Департамента содействия международной торговли Министерства торговли Таиланда Сунанта Кангвалкулкидж позитивно оценила возможность реализации высокого потенциала торгово-экономического сотрудничества Таиланда с каждым из государств ЕАЭС.
В ходе семинара были рассмотрены практические процедуры доступа на рынок ЕАЭС, торговая политика и таможенно-тарифное регулирование в союзе, потенциал сотрудничества государств-членов и Таиланда в сфере промышленности, транспорта, логистики. Представители тайских деловых кругов поделились информацией о позитивных примерах своей работы на рынке ЕАЭС. -0-