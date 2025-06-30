Эксперт: в Беларуси говорят не просто об экономике, а об экономике с человеческим лицом

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приняты основополагающие драйверы социально-экономического развития, потому что в нашей стране говорят не просто об экономике, а об экономике с человеческим лицом. Какие задачи обозначены как ключевые в республике на будущую пятилетку, в беседе с корреспондентом БЕЛТА во время круглого стола, посвященного Дню экономиста, в Национальной академии наук уточнила руководитель Центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук Анастасия Боброва.
«В Беларуси на сегодня сделано многое с позиции социально-ориентированной экономики. Наша цель не столько в том, чтобы обеспечить денежную массу, сколько в том, чтобы каждый человек ощущал рост качества жизни. Для этого мы развиваем высокие технологии, внедряем искусственный интеллект, занимаемся цифровизацией, — обратила внимание ученый-экономист. — К сожалению, явно обозначена одна проблема — демографическая, причем она общемировая. На планете растет продолжительность жизни, вместе с тем население стареет, увеличивается доля людей за 65. С одной стороны, это хорошо, но с другой, меняет всю структуру населения».
Было отмечено, что государство прилагает усилия для обеспечения прироста населения. Успехи уже есть. Так, в 2024 году удалось вернуться к допандемийным показателям смертности. Беларусь неизменно сохраняет крайне низкие показатели младенческой, детской, материнской смертности, находясь в топе рейтинга и показывая пример многим государствам.
«К 2030 году, что прописано в программе социально-экономического развития Беларуси и в других стратегических документах, среди приоритетных задач — приумножение численности населения, рост рождаемости. Уверена, что повышение качества жизни, что мы наблюдаем в нашей стране, будет способствовать приросту населения, — делится мнением кандидат экономических наук. — Политика нашего государства — социальна, она очень развита и многогранна, каждый ребенок и родитель охвачен заботой. Мы будем и дальше совершенствоваться и добавлять недостающие штрихи».
По этой причине в программе социально-экономического развития страны на будущую пятилетку специалисты и заложили комплексные меры, направленные на повышение качества жизни, которые учитывают и экологическую повестку, и развитие современных технологий, и эффективную работу с детьми и молодежью, на чем руководитель Центра человеческого развития и демографии сделала особый акцент.
«Прогноз социально-экономического развития в нашей стране, вне сомнений, обнадеживающий. Мы рассчитали индексы социальной безопасности по регионам и увидели однозначный прирост, — прокомментировала ученый-экономист. — Обозначив положительную тенденцию, мы должны идти как по накатанной. Конечно, будет сложно увидеть большой плюс, потому что многое уже сделано и достигнуто. Когда окончательно останутся в прошлом международные вызовы, мы сможем переломить все нежелательные тенденции и значительно прирасти. К 2040-му точно».
Сегодня в Беларуси отмечается День экономиста. В стране набирает ход работа над проектом Программы-2030, и перед новым поколением экономистов стоит во многом привычная, но при этом очень ответственная задача: сохраняя преемственность и базовые основы национальной модели, обеспечить качественный и устойчивый рост экономики и повышение качества жизни белорусов. -0-