Эксперт: в Беларуси говорят не просто об экономике, а об экономике с человеческим лицом

«В Беларуси на сегодня сделано многое с позиции социально-ориентированной экономики. Наша цель не столько в том, чтобы обеспечить денежную массу, сколько в том, чтобы каждый человек ощущал рост качества жизни. Для этого мы развиваем высокие технологии, внедряем искусственный интеллект, занимаемся цифровизацией, — обратила внимание ученый-экономист. — К сожалению, явно обозначена одна проблема — демографическая, причем она общемировая. На планете растет продолжительность жизни, вместе с тем население стареет, увеличивается доля людей за 65. С одной стороны, это хорошо, но с другой, меняет всю структуру населения».