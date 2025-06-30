Госстандарт: пятилетка качества мотивирует предприятия на разработку опережающих стандартов

Отдельное внимание было уделено работе предприятия в области стандартизации. В частности, предложено рассмотреть вопросы его вступления в технические комитеты по стандартизации и разработки с его участием линейки стандартов на основе действующих технических условий. «Причем важно, и у вас для этого есть потенциал, чтобы эти стандарты были межгосударственного, а то и международного уровня. В этой работе возможно взаимодействие с Витебским центром стандартизации, метрологии и сертификации, — конкретизировал задачу Александр Бурак. — Ставить такие амбициозные цели нас мотивирует пятилетка качества».