Госстандарт: пятилетка качества мотивирует предприятия на разработку опережающих стандартов

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Александр Бурак во время деловой встречи на ООО «ПО “Энергокомплект” в Витебске высказал мнение, что пятилетка качества мотивирует предприятия на разработку опережающих стандартов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.
Александр Бурак и представители Витебского центра стандартизации, метрологии и сертификации ознакомились с производственным процессом, измерительными и испытательными возможностями предприятия для контроля поступающего сырья и материалов, готовой кабельной продукции. Целью встречи стало обсуждение актуальных вопросов повышения качества продукции и участия предприятия в разработке и внедрении опережающих стандартов, заимствование опыта применения инструментов системного менеджмента.
Отдельное внимание было уделено работе предприятия в области стандартизации. В частности, предложено рассмотреть вопросы его вступления в технические комитеты по стандартизации и разработки с его участием линейки стандартов на основе действующих технических условий. «Причем важно, и у вас для этого есть потенциал, чтобы эти стандарты были межгосударственного, а то и международного уровня. В этой работе возможно взаимодействие с Витебским центром стандартизации, метрологии и сертификации, — конкретизировал задачу Александр Бурак. — Ставить такие амбициозные цели нас мотивирует пятилетка качества».
Также были рассмотрены вопросы автоматизации производственных линий предприятия для повышения качества продукции и оптимизации затрат. В числе актуальных — методики бережливого производства, внедренные на ООО «ПО “Энергокомплект”. Предприятие уже сделало определенные шаги в этом направлении.
На продолжение пути по совершенствованию качества продукции и процессов ее производства и расширение ассортимента как с точки зрения импортозамещения, так и экспортного потенциала нацелил предприятие первый заместитель главы Госстандарта Александр Бурак. -0-