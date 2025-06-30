БелТПП договорилась о сотрудничестве с Национальной палатой перерабатывающей промышленности Мексики

Делегация приняла участие в национальном съезде CANACINTRA, где представители Беларуси выступили на пленарной сессии по таким темам, как ведение бизнеса, привлечение инвестиций в страну, сотрудничество в пищевой отрасли и машиностроении. В рамках съезда проведены B2B-переговоры с мексиканскими предприятиями и организован визит на молочный завод штата Морелос. Кульминацией стало подписание соглашения о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и CANACINTRA. Документ предусматривает организацию взаимных деловых миссий, совместное проведение выставок и конференций, создание платформы для B2B-взаимодействия предприятий.