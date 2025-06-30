БелТПП договорилась о сотрудничестве с Национальной палатой перерабатывающей промышленности Мексики

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата подписала соглашение о сотрудничестве с Национальной палатой перерабатывающей промышленности Мексики (CANACINTRA). Подписание состоялось во время делового визита белорусской делегации в Мексику под эгидой Минского отделения БелТПП, сообщили БЕЛТА в отделении.
Делегация приняла участие в национальном съезде CANACINTRA, где представители Беларуси выступили на пленарной сессии по таким темам, как ведение бизнеса, привлечение инвестиций в страну, сотрудничество в пищевой отрасли и машиностроении. В рамках съезда проведены B2B-переговоры с мексиканскими предприятиями и организован визит на молочный завод штата Морелос. Кульминацией стало подписание соглашения о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и CANACINTRA. Документ предусматривает организацию взаимных деловых миссий, совместное проведение выставок и конференций, создание платформы для B2B-взаимодействия предприятий.
В целом в ходе визита в Мексику белорусская сторона представила ключевые аспекты делового и инвестиционного потенциала Беларуси, уделив особое внимание возможностям поставок сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также высококачественных молочных продуктов, включая сухое молоко. Делегация посетила индустриальный парк «Толука», где ознакомилась с современной инфраструктурой и сервисами парка. Состоялись переговоры с генеральным директором парка Рохелио Аргуэльесом и представителями местных предприятий. Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между свободной экономической зоной «Минск» и индустриальным парком «Толука», закладывающего основы для совместных промышленных проектов.
Также делегация провела серию встреч в Мехико и Куэрнаваке с представителями ведущих институтов: Секретариата по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий, Национального сельскохозяйственного совета, Национальной палаты молочной промышленности и Министерства сельского хозяйства штата Морелос. Обсуждены перспективы поставок белорусской техники, стандартизации молочной продукции и реализации пилотных проектов в агропромышленном секторе.
«Этот визит открыл стратегические возможности для белорусского экспорта на рынок Северной Америки. Соглашения с индустриальным парком “Толука” и CANACINTRA создают инфраструктуру для системной работы с мексиканскими партнерами», — отметила заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Минского отделения БелТПП Ирина Иванова. -0-