Минцифры: госкомиссия выделила радиочастоты для строительства сетей 5G в РФ

Кроме того, выделены полосы для тестирования услуг связи в диапазоне цифрового телевидения. В ведомстве сообщили, что они помогу определить условия обеспечения электромагнитной совместимости ТВ-передатчиков, базовых станций LTE операторов связи и других средств.