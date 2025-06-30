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Минцифры: госкомиссия выделила радиочастоты для строительства сетей 5G в РФ

Министерство утвердит приказ о проведении аукционов в этом диапазоне.

Источник: Аргументы и факты

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила полосу частот 4800−4990 МГц для строительства сетей связи 5G, сообщили в Минцифры РФ.

«Выделена полоса радиочастот 4800−4990 МГц для строительства сетей мобильной связи пятого поколения», — говорится в сообщении на сайте ведомства по итогам заседания комиссии.

В министерстве сообщили, что на основании решения ГКРЧ утвердят приказ о проведении аукционов в этом диапазоне, торги должны состояться до конца 2025 года.

Кроме того, выделены полосы для тестирования услуг связи в диапазоне цифрового телевидения. В ведомстве сообщили, что они помогу определить условия обеспечения электромагнитной совместимости ТВ-передатчиков, базовых станций LTE операторов связи и других средств.

Напомним, 3 июня министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что интернет 5G станет доступен пассажирам российских самолетов в 2027 году. Глава ведомства отметил, в этот же период появится и спутниковый интернет.