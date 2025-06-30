Автоконцерн Toyota вернулся в десятку лидеров российского рынка

«По итогам 26-й недели 2025 года (с 23 по 29 июня) в нашей стране было реализовано 524 новых легковых автомобиля Toyota. Это позволило японской марке после небольшого перерыва снова войти в ТОП-10 российского авторынка», — говорится на сайте агентства. В последний раз она находилась там на 23-й неделе. В «Автостате» пояснили, что, несмотря на то, что официальные поставки автомобилей Toyota в Россию прекращены, за счет параллельного импорта и других каналов японский бренд сохраняет высокий спрос.