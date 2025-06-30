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Автоконцерн Toyota вернулся в десятку лидеров российского рынка

Японский автоконцерн Toyota по итогам последней недели июня вновь вошел в десятку лидеров российского рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Спрос на автомобили марки Toyota сохраняется благодаря параллельному импорту.

Японский автоконцерн Toyota по итогам последней недели июня вновь вошел в десятку лидеров российского рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам 26-й недели 2025 года (с 23 по 29 июня) в нашей стране было реализовано 524 новых легковых автомобиля Toyota. Это позволило японской марке после небольшого перерыва снова войти в ТОП-10 российского авторынка», — говорится на сайте агентства. В последний раз она находилась там на 23-й неделе. В «Автостате» пояснили, что, несмотря на то, что официальные поставки автомобилей Toyota в Россию прекращены, за счет параллельного импорта и других каналов японский бренд сохраняет высокий спрос.

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Лидером продаж на российском рынке за прошедшую неделю стала Lada, реализовавшая 6 587 автомобилей. Следом идут четыре китайских бренда: Chery (2 862 единицы), Haval (2 546 единиц), Changan (1 748 единиц) и Geely (1 719 единиц). Значительный результат также показал белорусский производитель Belgee, продавший 1 222 автомобиля. В топ-10 вошли также Jetour (800 единиц), Solaris (697 единиц) и GAC (588 единиц).

Всего за неделю в России было продано 25,9 тысяч новых легковых автомобилей. Этот результат на 10% превышает показатели предыдущей недели, однако остается на 19% ниже аналогичного периода прошлого года.

Официальные поставки автомобилей Toyota в Россию были прекращены в 2022 году после введения санкций. С того момента компания неоднократно опровергала сообщения о возобновлении продаж. В марте 2025 года СМИ сообщали о секретной встрече представителей Toyota с российскими дилерами, однако производитель подтвердил, что планы возвращения на рынок отсутствуют. Главный редактор журнала «Автостиль» Алексей Соколов заявил, что большинство машин этого бренда, которые продаются сейчас в России, собраны на китайском рынке для местных потребителей.