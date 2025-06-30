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Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков

Правительство России ввело санкции против одного из крупнейших мировых производителей грузовых автомобилей — немецкой компании Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Компания, входящая в концерн Mercedes-Benz Group, включена в российский санкционный список.

Правительство России ввело санкции против одного из крупнейших мировых производителей грузовых автомобилей — немецкой компании Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В сообщении правительства уточняется, что санкции затрагивают деятельность и финансовые операции Daimler Truck в России. «В перечень иностранных лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, включена компания Daimler Truck», — говорится в опубликованном документе.

Ранее компания приостановила деятельность в России в марте 2022 года. В феврале 2024 года она продала свою долю в КАМАЗе.