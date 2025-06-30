Минлесхоз: реализация пеллет в I полугодии выросла в три раза

Вместе с тем, как отметил министр лесного хозяйства Александр Кулик, потенциал в этом вопросе далеко не исчерпан. «Нам надо серьезно разобраться с работой пеллетных производств: пройтись по каждому производству. Где-то не хватает людей, где-то режим работы выстроен не должным образом», — обратил внимание он.