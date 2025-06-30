Минлесхоз: реализация пеллет в I полугодии выросла в три раза

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси реализация пеллет в первом полугодии выросла в три раза. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
За последний год наблюдается рост объемов производства и реализации топливных гранул. За первое полугодие 2025-го реализовано более 46 тыс. т пеллет. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года — всего 15,5 тыс. т.
Вместе с тем, как отметил министр лесного хозяйства Александр Кулик, потенциал в этом вопросе далеко не исчерпан. «Нам надо серьезно разобраться с работой пеллетных производств: пройтись по каждому производству. Где-то не хватает людей, где-то режим работы выстроен не должным образом», — обратил внимание он.
На совещании в Минлесхозе ответ за эффективность работы производств держали директоры лесхозов и генеральные директоры государственных производственных лесохозяйственных объединений. -0-