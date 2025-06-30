Врачам, которые готовы переехать в регионы, повысили подъемные

«Предыдущая практика реализации программ “Земский доктор” и “Земский фельдшер” показала, что они недостаточно эффективны. Ведь часть молодых людей, которые соглашались ехать в сельскую местность, спустя время возвращались в города. И это понятно, потому что в условиях инфляции им не хватало выделенных средств на покупку жилья или улучшения его условий (до 2024 года это до 1 млн рублей — врачам и до 500 тысяч — фельдшерам)», — сказал Сафонов.