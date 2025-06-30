Астраханский порт может перейти под контроль Ирана

По данным газеты «Коммерсантъ» иранская компания Nasim Bahr Kish хочет выкупить все акции Астраханского порта. В настоящий момент компания владеет 53% акций порта.
В сообщении отмечается, что иранские представители направили остальным акционерам предложение о выкупе их акций.
Иранская компания готова выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций. Эта сделка может обойтись в 437,5 млн рублей.
Пока никаких официальных комментариев изданию взять не удалось.
Через ПАО «Астраханский порт» львиная доля грузов идет в Иран и обратно. В основном это лес, зерно и масло.
Nasim Bahr Kish сделала такое предложение вероятнее всего, исходя из планов долгосрочных инвестиций в порт.