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Астраханский порт может перейти под контроль Ирана

По данным газеты «Коммерсантъ» иранская компания Nasim Bahr Kish хочет выкупить все акции Астраханского порта.

По данным газеты «Коммерсантъ» иранская компания Nasim Bahr Kish хочет выкупить все акции Астраханского порта. В настоящий момент компания владеет 53% акций порта.

В сообщении отмечается, что иранские представители направили остальным акционерам предложение о выкупе их акций.

Иранская компания готова выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций. Эта сделка может обойтись в 437,5 млн рублей.

Пока никаких официальных комментариев изданию взять не удалось.

Через ПАО «Астраханский порт» львиная доля грузов идет в Иран и обратно. В основном это лес, зерно и масло.

Nasim Bahr Kish сделала такое предложение вероятнее всего, исходя из планов долгосрочных инвестиций в порт.