Миллион рублей получат тренеры на селе в рамках новой программы поддержки на Кубани

Данная мера направлена на привлечение квалифицированных специалистов в государственные и муниципальные спортивные организации, и учреждения дополнительного образования, расположенные в сельских районах, поселках городского типа и городах с населением до 100 тысяч человек. Таким образом, программа призвана решить проблему нехватки тренерских кадров именно в тех территориях, где она стоит наиболее остро.