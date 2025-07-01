Миллион рублей получат тренеры на селе в рамках новой программы поддержки на Кубани

На 62-м заседании Законодательного Собрания Краснодарского края депутаты утвердили новую программу поддержки сельских тренеров, названную «Земский тренер».
Законопроект, инициированный губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, предусматривает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей для тренеров, работающих в сельской местности и малых городах края.
Данная мера направлена на привлечение квалифицированных специалистов в государственные и муниципальные спортивные организации, и учреждения дополнительного образования, расположенные в сельских районах, поселках городского типа и городах с населением до 100 тысяч человек. Таким образом, программа призвана решить проблему нехватки тренерских кадров именно в тех территориях, где она стоит наиболее остро.
Закон разработан в рамках реализации поручений Президента РФ по развитию детско-юношеского спорта. Разработчики рассчитывают, что выплата в размере миллиона рублей станет мощным стимулом для привлечения опытных тренеров в сельские спортивные школы и секции, что позволит повысить качество подготовки молодых спортсменов в отдаленных районах и предоставить им равные возможности для достижения высоких результатов.