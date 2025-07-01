Нацбанк увеличил курс евро и понизил курс доллара на 1 июля

В Национальном банке обновили валютные курсы на 1 июля 2025 года, вторник. В итоге, курс евро вырос, а курс доллара и курс российского рубля стали ниже в первый день второго летнего месяца.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 1 июля, Национальным банком определены следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9658 белорусского рубля, 1 евро — 3,4789 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7731 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в понедельник, 30 июня, курс доллара стал ниже, курс евро стал выше, курс российского рубля немного потерял. Ощутимее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0005 белрубля, курс евро потяжелел на 0,0053 белрубля, а курс российского рубля стал легче на 0,0001 белрубля.
Тем временем власти сказали об идее ввести «чистые четверги» для наведения порядка в Беларуси.