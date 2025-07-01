Россияне смогут открывать социальные вклады: что изменится с 1 июля

В России с 1 июля 2025 года люди с доходом ниже прожиточного минимума и получающие социальную поддержку смогут открывать в банках социальные вклады и накопительные счета на льготных условиях.
Для таких счетов будут действовать самые высокие процентные ставки, которые банки предлагают для сберегательных продуктов. Это позволит владельцам счетов получать значительный доход даже при небольших суммах, как если бы они были клиентами с высоким уровнем дохода.
Например, если в банке ставки по вкладам на срок до года составляют от 11% до 22% в зависимости от суммы, то для социального вклада всегда будет действовать ставка 22%, независимо от размера депозита.
Социальный вклад можно открыть на сумму до 50 000 рублей на год. Если гражданин продолжает получать соцподдержку из-за низких доходов, вклад можно продлить. Каждый человек может иметь только один социальный вклад. Договор оформляется онлайн через портал госуслуг, для этого нужен подтверждённый аккаунт на платформе.
Недавно россиянам объяснили, что нужно для открытия социальных счетов. Ранее Центробанк прокомментировал ситуацию с банковскими вкладами и влиянием снижения ключевой ставки.