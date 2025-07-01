Россияне смогут открывать социальные вклады: что изменится с 1 июля

Социальный вклад можно открыть на сумму до 50 000 рублей на год. Если гражданин продолжает получать соцподдержку из-за низких доходов, вклад можно продлить. Каждый человек может иметь только один социальный вклад. Договор оформляется онлайн через портал госуслуг, для этого нужен подтверждённый аккаунт на платформе.