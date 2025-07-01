Компания из Ирана намерена полностью выкупить Астраханский порт

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что иностранные инвестиции необходимы для роста капитализации крупнейших российских компаний и развития фондового рынка, считают экономист Александр Разуваев и глава ВТБ Андрей Костин. По словам Костина, в нынешних геополитических условиях зарубежные инвесторы не готовы возвращаться в Россию, однако без них полноценный рынок невозможен. Разуваев подчеркнул, что без притока крупных вложений невозможно увеличить стоимость акций таких компаний, как «Лукойл» и «Сбербанк», а значит — и общее национальное богатство.