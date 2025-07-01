Малообеспеченные граждане с 1 июля смогут открыть социальный вклад

Вклад и накопительный счет — два вида сберегательных продуктов. В отличие от вклада, счет не имеет ограничения по времени, обычно допускает неограниченное количество пополнений и снятий. Процентные ставки по накопительному счету, как правило, ниже, чем по вкладу. По закону у гражданина может быть только один такой социальный счет или вклад. Банки будут контролировать это ограничение через Реестр социальных банковских счетов и вкладов.