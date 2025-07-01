Малообеспеченные граждане с 1 июля смогут открыть социальный вклад

Вступил в силу закон, который предоставляет гражданам с низкими доходами, получающим государственную социальную поддержку, возможность открывать банковские счета и вклады на специальных, более выгодных условиях. Об этом сообщается в материалах Банка России.
Согласно закону, максимальная сумма для размещения на социальном вкладе составляет 50 тысяч рублей. Процентная ставка устанавливается на уровне максимальной ставки по вкладам физических лиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением акционных предложений. Это позволит надежнее защитить накопления малообеспеченных граждан от инфляции, поясняют в ЦБ. Социальный вклад можно пополнять в любое время (до 50 тысяч рублей) и при необходимости снимать средства без потери процентной ставки.
Что касается социального банковского счета, то проценты на остаток до 50 тысяч рублей начисляются по ставке не ниже половины ключевой ставки Банка России. На суммы свыше 50 тысяч рублей проценты начисляются согласно договору. Проценты выплачиваются ежемесячно. Обслуживание таких счетов, а также переводы и платежи в пределах 20 тысяч рублей в месяц осуществляются бесплатно.
Социальный вклад открывается сроком на один год. Если за этот период статус получателя социальной поддержки сохраняется, вклад автоматически продлевается на такой же срок. Специальные условия по счету действуют при условии сохранения прав на социальную поддержку.
Вклад и накопительный счет — два вида сберегательных продуктов. В отличие от вклада, счет не имеет ограничения по времени, обычно допускает неограниченное количество пополнений и снятий. Процентные ставки по накопительному счету, как правило, ниже, чем по вкладу. По закону у гражданина может быть только один такой социальный счет или вклад. Банки будут контролировать это ограничение через Реестр социальных банковских счетов и вкладов.
Закон начал действовать с 1 июля 2025 года для системно значимых банков. Остальные кредитные организации должны внедрить новые продукты с 1 января 2027 года.