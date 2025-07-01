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ФАС проконтролирует изменение платы за ЖКУ при повышении тарифов с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) с 1 июля возьмет под контроль предельно допустимый рост коммунальных тарифов, чтобы предотвратить необоснованное повышение платы.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) с 1 июля возьмет под контроль предельно допустимый рост коммунальных тарифов, чтобы предотвратить необоснованное повышение платы. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

В ФАС пояснили, что в каждом регионе глава субъекта устанавливает индекс изменения платежей, опираясь на параметры, утвержденные правительством.

В связи с этим ФАС регулярно проводит проверки достоверности и экономической обоснованности расходов, учитываемых при формировании тарифов. При выявлении нарушений региональные тарифные органы получают предписания об исключении необоснованных затрат.

Ведомство подчеркнуло, что нарушения при установлении тарифов в регионах пресекаются жестко. В прошлом году ФАС исключила из тарифов 29,2 млрд рублей необоснованных расходов и в некоторых регионах добилась снижения уже утвержденных тарифов.

Кроме того, ФАС напомнила, что при обнаружении ошибок в начислениях по квитанциям граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию.

Также схему оплаты общедовомых коммунальных расходов хотят изменить.