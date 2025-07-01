ФАС проконтролирует изменение платы за ЖКУ при повышении тарифов с 1 июля

Ведомство подчеркнуло, что нарушения при установлении тарифов в регионах пресекаются жестко. В прошлом году ФАС исключила из тарифов 29,2 млрд рублей необоснованных расходов и в некоторых регионах добилась снижения уже утвержденных тарифов.