ЦБ РФ вводит лимиты на выдачу автокредитов

Новые лимиты устанавливаются на третий квартал 2025 года: доля кредитов заемщикам с долговой нагрузкой (ПДН) от 50% до 80% не должна превышать 20% от всех автокредитов, а при ПДН свыше 80% — не более 5%. Такие же ограничения распространяются на микрофинансовые организации. По данным регулятора, 58% кредитов под залог авто сейчас выдаются гражданам с ПДН более 50%.