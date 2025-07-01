Работавшие на Украине россияне смогут увеличить свои пенсии с 1 июля

В страховой стаж будут засчитываться периоды трудовой деятельности на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. Кроме того, в стаж будет включаться работа, осуществляемая на территории Донецкой и Луганской народных республик в период с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.