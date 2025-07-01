В Минфине рассказал о начале работы рассылки штрафов за езду без ОСАГО

По оценкам страховых компаний, техническая возможность для автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью камер уже существует. С прошлого года они ведут переговоры с властями, предлагая начать с пробного режима — когда водители будут получать лишь предупреждения через госуслуги без финансовых санкций.