В Минфине рассказал о начале работы рассылки штрафов за езду без ОСАГО

Дата старта автоматического выписывания штрафов за отсутствие страховки ОСАГО — по данным камер фиксации — пока не назначена. Но предполагается, что механизм начнет действовать до 1 ноября 2025 года. Об этом сообщили в Минфине России в беседе с РИА Новости.
«Дата привлечения водителей к ответственности за отсутствие у них полиса ОСАГО с помощью камер пока не определена, система заработает до 1 ноября 2025 года», — передает агентство.
Инициатива по автоматическому контролю страховых полисов ОСАГО через систему дорожных камер была представлена на заседании Госсовета в апрельском заседании.
По оценкам страховых компаний, техническая возможность для автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью камер уже существует. С прошлого года они ведут переговоры с властями, предлагая начать с пробного режима — когда водители будут получать лишь предупреждения через госуслуги без финансовых санкций.
Ранее KP.RU сообщал, что в России может появиться новый вид ОСАГО — страховка для трезвых водителей.