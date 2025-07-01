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В Минфине рассказал о начале работы рассылки штрафов за езду без ОСАГО

Рассылка штрафов за езду без ОСАГО заработает до ноября.

Источник: Комсомольская правда

Дата старта автоматического выписывания штрафов за отсутствие страховки ОСАГО — по данным камер фиксации — пока не назначена. Но предполагается, что механизм начнет действовать до 1 ноября 2025 года. Об этом сообщили в Минфине России в беседе с РИА Новости.

«Дата привлечения водителей к ответственности за отсутствие у них полиса ОСАГО с помощью камер пока не определена, система заработает до 1 ноября 2025 года», — передает агентство.

Инициатива по автоматическому контролю страховых полисов ОСАГО через систему дорожных камер была представлена на заседании Госсовета в апрельском заседании.

По оценкам страховых компаний, техническая возможность для автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью камер уже существует. С прошлого года они ведут переговоры с властями, предлагая начать с пробного режима — когда водители будут получать лишь предупреждения через госуслуги без финансовых санкций.

Ранее KP.RU сообщал, что в России может появиться новый вид ОСАГО — страховка для трезвых водителей.