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В Екатеринбурге появятся новые собачьи площадки и скейт-парки

В Академическом и Орджоникидзевском районах Екатеринбурге построят 3 собачьих площадки и 2 скейт-парка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Работа будут выполнены в рамках проектов по точечному благоустройству города.

Скейт-парк в Академическом районе вскоре появится в Преображенском парке, обустройство территории уже заканчивается. Общая площадь составит 1,4 тысячи квадратных метров. Открытие площадки запланировано на 8 июля.

Также в Преображенском парке будет обустроена площадка для выгула собак, ее площадь составит 20 квадратных метров. Площадку снабдят ограждениями и различными снарядами для питомцев. Для их хозяев будут установлены лавочки. Открытие площадки назначено на середину июля.

Собачьи площадки появятся в Орджоникидзевском районе, на месте пустырей на улицах Стахановской, 4 и Фрезеровщиков, 37. Размеры площадок составят 40 на 15 метров. Их планируют обустроить до конца июля.

В районе перекрестка улиц Культуры и Фестивальной появится еще один скейт-парк. Помимо традиционных трамплинов и дорожек здесь создадут детскую игровую зону. Комплекс объединит сквер, который разобьют на месте пустыря.