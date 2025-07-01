В Екатеринбурге появятся новые собачьи площадки и скейт-парки

Также в Преображенском парке будет обустроена площадка для выгула собак, ее площадь составит 20 квадратных метров. Площадку снабдят ограждениями и различными снарядами для питомцев. Для их хозяев будут установлены лавочки. Открытие площадки назначено на середину июля.