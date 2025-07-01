В Екатеринбурге появятся новые собачьи площадки и скейт-парки

Скейт-парк в Академическом районе вскоре появится в Преображенском парке, обустройство территории уже заканчивается. Общая площадь составит 1,4 тысячи квадратных метров. Открытие площадки запланировано на 8 июля.
Также в Преображенском парке будет обустроена площадка для выгула собак, ее площадь составит 20 квадратных метров. Площадку снабдят ограждениями и различными снарядами для питомцев. Для их хозяев будут установлены лавочки. Открытие площадки назначено на середину июля.
Собачьи площадки появятся в Орджоникидзевском районе, на месте пустырей на улицах Стахановской, 4 и Фрезеровщиков, 37. Размеры площадок составят 40 на 15 метров. Их планируют обустроить до конца июля.
В районе перекрестка улиц Культуры и Фестивальной появится еще один скейт-парк. Помимо традиционных трамплинов и дорожек здесь создадут детскую игровую зону. Комплекс объединит сквер, который разобьют на месте пустыря.