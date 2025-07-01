Компания из Ирана хочет полностью выкупить Астраханский порт

Также стало известно, что на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о реконструкции порта в Камышовой бухте Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев отметил, что проект займет несколько лет. На первом этапе инвестор вложит около 2 млрд рублей в обновление инфраструктуры и оборудования.