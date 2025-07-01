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Компания из Ирана хочет полностью выкупить Астраханский порт

Компания Nasim Bahr Kish планирует выкупить оставшиеся акции за Астраханского порта 437 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Иран намерен укрепить свои позиции в Астраханском порту, выкупив акции у совладельцев. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Компания Nasim Bahr Kish, принадлежащая трем гражданам Ирана, контролирует 53% акций порта. Еще 1,52% и 1,82% принадлежат иранским Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand и связанной с государственной IRISL компанией. Среди акционеров, не связанных с Ираном, — «Ростех» с долей 25,5% и кипрская Volga-Vaster-West с 3,33%.

Nasim Bahr Kish предложила выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций за 437,5 млн рублей. Для этого иранский Bank Melli предоставил банковскую гарантию.

Астраханский порт переваливает лес, зерно и масло. С 2023 года он начал формировать собственный флот.

Также стало известно, что на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о реконструкции порта в Камышовой бухте Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев отметил, что проект займет несколько лет. На первом этапе инвестор вложит около 2 млрд рублей в обновление инфраструктуры и оборудования.